Парк "Зарядье" могут открыть в Москве 23 июня с учетом эпидобстановки в городе

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Власти Москвы могут принять решение об открытии парка "Зарядье" с 23 июня с учетом эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы открыли много парков. "Зарядье" старались не открывать, так как площадь у него довольно маленькая, а людей там много. Мы боялись скученности и держали его до последнего. Но, если ситуация будет нормальной (эпидемиологическая обстановка в городе - прим. ТАСС), то, скорее всего, 23 июня мы примем решение и откроем "Зарядье", - сказал Собянин.

Он также призвал жителей Москвы быть осторожными и не посещать места, где много людей, потому что риск заражения коронавирусом еще сохраняется.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, однако с середины мая власти стали смягчать ограничения, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, объекты сферы услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня в столице сняли ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки, можно ходить на спортивные мероприятия. Также заработали летние веранды кафе, а через неделю готовятся возобновить работу стационарные заведения общепита.

С 23 июня также планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.