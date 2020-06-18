Собянин призвал москвичей выбирать менее людные маршруты для прогулок

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан избегать места скопления людей и выбирать для прогулок менее людные маршруты.

"Я <...> прошу вас убедительно: если вы видите, <...> что там много посетителей, выберите другое время или выберите другое место. Не надо, что называется, бросаться во все тяжкие. Все равно риск заражения коронавирусом сохраняется, поэтому нужно беречь себя и стараться выбирать такие маршруты, которые не очень людные", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

В Москве, по данным федерального штаба на четверг, за сутки было выявлено 1 040 случаев заражения коронавирусом, умерли 49 человек, выздоровели 2 046 пациентов. Число выздоровевших за сутки в последние недели регулярно превышает количество новых случаев, максимальное число выписавшихся на данный момент пришлось на 26 мая - 8 033 человека.