До вечера в Москве ожидается усиление ветра до 15 м/с

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе с дождем и усилении ветра с порывами до 15 м/с до 21:00 мск в четверг.

"В ближайший час и до 21:00 мск 18 июня 2020 года местами в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали ТАСС в пресс-службе главка.

В связи с непогодой в МЧС советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, находясь на улице, рекомендуется укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Также стоит парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.