Собянин не исключил возможности тестирования на коронавирус членов избирательных комиссий

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что в целях обеспечения безопасности граждан в ходе голосования по поправкам к конституции будет организовано тестирование на коронавирус членов избирательных комиссий.

"Конечно, будут организованы дополнительные меры безопасности. Во-первых, мы будем следить за здоровьем членов участковых комиссий, чтобы они не болели. При необходимости [сможем] вовремя протестировать их", - сказал он в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

Мэр добавил, что члены комиссий будут обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками и перчатками.

"Будем смотреть, чтобы не скапливались люди одномоментно на избирательных участках, то есть сделаем весь процесс максимально безопасным для горожан", - заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля.