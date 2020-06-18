{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Москве шесть станций метро будут работать на вход и пересадку во время репетиции парада

Речь идет о станциях "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Станции метро Москвы "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров с 19:00 до окончания репетиции парада на Красной площади, об этом в четверг сообщается в Twitter столичной подземки.

"Сегодня с 19:00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров", - говорится в сообщении.

Ранее Мостранспорт предупредил водителей об ограничении движения на улицах Москвы 17, 18, 20 и 24 июня из-за репетиции и проведения парада Победы.

Теги
Россия75-летие Победы
Павильон МЦД в Москве откроют для посетителей 23 июня
Посещение павильона будет возможно по предварительной записи, одновременно в выставочном зале смогут находиться не более 25 человек
Читать полностью