{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Голосование по поправкам в конституцию

Мосгоризбирком передал территориальным комиссиям бюллетени для голосования по конституции

Бюллетени доставлены в сопровождении сотрудников полиции без каких-либо происшествий

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Бюллетени для общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ передали из Мосгоризбиркома в территориальные избирательные комиссии. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе комиссии.

"18 июня в типографии "Подольская фабрика офсетной печати" в Подольске Московской области состоялась передача бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации от Московской городской избирательной комиссии в территориальные избирательные комиссии города Москвы", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что члены Мосгоризбиркома, определенные решением комиссии от 15 июня, получили бюллетени по акту от полиграфической организации и также по актам передали их в территориальные избирательные комиссии города Москвы. "В сопровождении сотрудников полиции бюллетени для голосования без каких-либо происшествий доставлены в помещения территориальных избирательных комиссий", - заключили в пресс-службе.

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
Стрельба на улице Приорова в Москве
Мужчина, застреливший трех человек на севере Москвы, имел разрешение на оружие
В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что будет проведена проверка обоснованности получения данного разрешения
Читать полностью