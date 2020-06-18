Мосгоризбирком передал территориальным комиссиям бюллетени для голосования по конституции

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Бюллетени для общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ передали из Мосгоризбиркома в территориальные избирательные комиссии. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе комиссии.

"18 июня в типографии "Подольская фабрика офсетной печати" в Подольске Московской области состоялась передача бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации от Московской городской избирательной комиссии в территориальные избирательные комиссии города Москвы", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что члены Мосгоризбиркома, определенные решением комиссии от 15 июня, получили бюллетени по акту от полиграфической организации и также по актам передали их в территориальные избирательные комиссии города Москвы. "В сопровождении сотрудников полиции бюллетени для голосования без каких-либо происшествий доставлены в помещения территориальных избирательных комиссий", - заключили в пресс-службе.