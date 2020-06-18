Олимпиаду по генетике для школьников проведут в Москве

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС. Онлайн-олимпиаду по генетике для учеников 8-10 классов проведут в Москве. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Мы приглашаем школьников принять участие в Московской олимпиаде по генетике. Соревнование пройдет дистанционно с 18 по 24 июня. Выполнить задания можно в любой из этих дней. Участникам нужно получить индивидуальный код у классного руководителя или самостоятельно зарегистрироваться на сайте Московской олимпиады школьников", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на решение задач отводится четыре часа. Отсчет времени начнется, как только участник приступит к выполнению заданий. Их сложность будет зависеть от класса участника. Например, старшим классам предложат задачи из разных областей генетики, включая молекулярную генетику, вирусологию и генную инженерию.

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, одна из целей олимпиады - дать старт системной работе по развитию таланта школьников в области генетики.

"Генетика - один из ключевых, быстро развивающихся разделов современной биологии. Поэтому так важно заинтересовать школьников, показать, что в современной биологии важны и фундаментальные знания, и смежные естественные науки. Мы уверены, что участие в олимпиаде по генетике поможет ребятам узнать об этой науке чуть больше, и, возможно, в будущем связать с ней свою жизнь", - сказал Ященко.

Итоги олимпиады подведут 26 июня. Победители и призеры получат электронные дипломы.