Пробки в Москве достигли девяти баллов из-за репетиции парада Победы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в четверг достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса " Яндекс.Пробки ". Транспорт двигается по улицам города медленнее из-за ограничений в связи с репетицией парада Победы на Красной площади.

Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве

"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве

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По данным на 18:25, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и преимущественно по Третьему транспортному кольцу.

Скорость автомобильного потока снижена на Большой Никитской улице, Новом Арбате, улицам Большая Лубянка, Воздвиженка, Мясницкая, Долгоруковская, Краснопрудная, проспекте Мира, шоссе Этузиастов, Ленинском, Ленинградском и Волоколамском проспектах, нескольких других вылетных магистралях, на западе и юго-востоке МКАД.

Движение автотранспорта в Москве в связи с подготовкой и проведением парада Победы будет ограничено 18, 20 и 24 июня.