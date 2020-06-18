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Пробки в Москве достигли девяти баллов из-за репетиции парада Победы

Движение транспорта в связи с подготовкой и проведением парада Победы будет ограничено 18, 20 и 24 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в четверг достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам города медленнее из-за ограничений в связи с репетицией парада Победы на Красной площади.

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По данным на 18:25, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и преимущественно по Третьему транспортному кольцу.

Скорость автомобильного потока снижена на Большой Никитской улице, Новом Арбате, улицам Большая Лубянка, Воздвиженка, Мясницкая, Долгоруковская, Краснопрудная, проспекте Мира, шоссе Этузиастов, Ленинском, Ленинградском и Волоколамском проспектах, нескольких других вылетных магистралях, на западе и юго-востоке МКАД.

Движение автотранспорта в Москве в связи с подготовкой и проведением парада Победы будет ограничено 18, 20 и 24 июня.

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