Участок набережной Тараса Шевченко в Москве станет пешеходным в праздничные и выходные дни

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Участок набережной Тараса Шевченко в Москве будут закрывать в выходные и праздничные дни для автомобилей с 29 июня по 1 ноября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Для того, чтобы у жителей города было больше мест для комфортных прогулок в теплое время года, самый живописный участок набережной Тараса Шевченко снова станет пешеходным. С 29 июня по 1 ноября движение автомобилей на участке от дома 12 строение 26 по Кутузовскому проспекту до моста "Багратион" по выходным будет запрещено", - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать с 23:00 накануне выходного или праздничного дня до 06:00 следующего рабочего дня. В указанный период времени там будут устанавливаться дорожные блокираторы. Впервые набережная Тараса Шевченко стала пешеходной летом 2017 года.