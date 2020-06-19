Почти 80 предприятий торговли и услуг в Москве присоединились к программе "Миллион призов"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Жители Москвы смогут получить сертификаты, бонусы и скидки по программе "Миллион призов", к которой уже присоединились порядка 80 предприятий торговли и услуг. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

"Почти 80 предприятий торговли и услуг присоединилось к программе "Миллион призов", которую запустят в ближайшие дни в рамках проекта "Активный гражданин". Программу уже поддержали предприятия торговли, общественного питания, аптечные сети, среди которых "Самсон фарма", "Детский мир", "Леонардо", "Кофе Хауз", "Авоська" и "Азбука вкуса". Список партнеров продолжает увеличиваться", - говорится в сообщении.

Жители смогут получить сертификаты, бонусы и скидки, которые можно будет использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на городские поощрения. Всего предусмотрено 2 млн призов номиналом от 1 до 4 тыс. баллов. Один балл будет приравнен к одному рублю. Чтобы в программе смогло поучаствовать как можно больше москвичей, сертификаты будут выдавать в дни общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию - с 25 июня по 1 июля.

Стать участником программы смогут как проголосовавшие на избирательных участках (или на дому), так и участники дистанционного электронного голосования. Во время офлайн-голосования гражданин получает сертификат с уникальным номером. Для регистрации в программе его необходимо направить в смс-сообщении на номер 7377.

"Для жителей, выбравших электронное голосование, сообщение с уникальным номером автоматически отправят всем зарегистрированным участникам 24 июня на номер телефона, указанный в личном кабинете. Ежедневно в 22:00 мск компьютер методом случайного отбора определит победителей, которые получат смс с результатами розыгрыша и уникальным кодом. Его нужно будет ввести в специальное поле (активировать) на странице программы "Миллион призов", - уточняется в материале.

Победителям станут доступны специальные баллы, которые на том же сайте (на специальной призовой полке) обмениваются на поощрения. Сделать это можно будет с 26 июня по 31 декабря.