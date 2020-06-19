Прием заявок на конкурс специалистов по программе Future Tech начался в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Молодые специалисты Москвы смогут принять участие в конкурсе, который организован в рамках столичной образовательной программы Future Tech. Им предложат решить около 300 бизнес-задач, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

"В Москве стартовал прием заявок на конкурс для молодых специалистов по решению бизнес-кейсов от технологичных предприятий малого и среднего бизнеса. Он организован в рамках городской образовательной программы Future Tech. Конкурс пройдет с 15 по 30 июля. Участникам предстоит решить около 300 реальных бизнес-задач, которые подготовили полторы сотни московских компаний", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

По ее словам, для молодых специалистов это отличный шанс проявить себя и обратить внимание потенциальных работодателей или инвесторов на свои проекты. Результаты будут оценивать сами компании, предложившие задания, и эксперты.

Испытания проводятся по 17 направлениям. Среди них - информационные технологии, инженерия, дизайн (архитектура, веб-дизайн, медиадизайн), аналитика, маркетинг, менеджмент, образовательные программы, журналистика, лингвистика, режиссерская работа, химия, юриспруденция, психология и экономика.

"Согласно правилам, конкурсанты могут участвовать индивидуально или в командах по три-четыре человека. В итоге будут выбраны 14 победителей", - приводятся также слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина.

Прием заявок и регистрация для участия в конкурсе продлятся до 15 июля. Общаться организаторы и участники будут при помощи бизнес-мессенджера, разработанного одной из компаний-партнеров проекта Future Tech.

Программа Future Tech

Основная цель программы Future Tech - взаимодействие вузов и высокотехнологичного бизнеса. В проекте участвуют около тысячи студентов и выпускников вузов. Программа предполагает проведение в вузах кейс-чемпионатов по различным направлениям и другие мероприятия.