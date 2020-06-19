"КультЛето" приглашает москвичей на познавательные занятия по разным дисциплинам

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Общегородская программа летнего досуга "КультЛето" приглашает детей и взрослых на познавательные занятия по иностранным языкам, астрономии и другим дисциплинам, сообщается в пятницу на сайте мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, уточнила, что мастер-классы и уроки продлятся до 31 августа. Первое время занятия будут проходить в дистанционной форме, дальше - как позволит эпидемиологическая обстановка. Планируется организовать 77 культурных центров столичного департамента культуры.

Дворец культуры "Капотня" подготовил бесплатный онлайн-курс "С астрономией на "ты" для взрослых и детей от шести лет, культурный центр "Акулово" проведет онлайн-интенсив "Чтение и понимание на английском". Мастер-класс в формате онлайн "Диалоги интенсива" поможет лучше узнать о профессии актера и о том, как поступить в театральный вуз. Также планируется курс "Вокальная йога" и многое другое.

"Культурные центры готовят на лето больше 570 познавательных и досуговых программ. Всем желающим предлагают выбрать одно или сразу несколько направлений - от хореографии и рисования до спорта и иностранных языков", - цитируют в сообщении Сергунину.

С расписанием виртуальных занятий до 12 июля можно ознакомиться на сайте "Онлайн.Библиогород". Расписание будет постоянно обновляться.