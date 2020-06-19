Торжественные регистрации браков возобновятся в ЗАГСах Москвы с 23 июня

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Московские отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания с 23 июня возобновят проведение торжественных церемоний заключения брака. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С 23 июня мы возобновляем проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака. Бракосочетания традиционно будут проходить в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами. А с 26 июня мы планируем вновь проводить бракосочетания на необычных площадках столицы", - сказала заммэра.

Она отметила, что санитарно-эпидемиологические требования сохраняются - необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в отделах ЗАГС. После проведения каждой церемонии заключения брака в торжественном зале будет проходить санитарная обработка и проветривание помещений. На новых площадках для регистрации брака будут действовать такие же правила.

Список площадок и доступных дат для подачи заявления размещен на портале мэра и правительства Москвы. Ранее в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания регистрация брака проходила только в неторжественной обстановке без присутствия гостей и фотографов.

"В период особого режима работы в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания Москвы поженились более 5 тыс. пар. За период особого режима работы столичных ЗАГСов около 30% молодоженов предпочли перенести регистрацию брака на более поздний срок", - добавила Ракова.

Наиболее популярная дата у молодоженов в летний период - это День семьи, любви и верности. В прошлом году накануне праздника заключили брак 1,3 тыс. пар. В этом году 8 июля, в среду, планируют пожениться около 300 пар.

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