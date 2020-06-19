Власти Москвы заявили, что не обрабатывают биометрические данные жителей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Система распознавания лиц, к которой подключены городские камеры видеонаблюдения, не обрабатывает биометрические данные горожан. Информация, полученная с помощью видеоаналитики, используется сотрудниками правоохранительных органов в соответствии с целями, установленными законодательством, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

Москвичка Алена Попова и политик Владимир Милов еще в конце января подали иск к столичному ГУ МВД и ДИТ с требованием признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц на массовых мероприятиях. 18 июня Московский городской суд отменил решение Тверского районного суда, который прекратил производство по этому иску, и отправил его на новое рассмотрение.

"Система видеоаналитики используется в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Биометрические персональные данные в едином центре хранения и обработки данных отсутствуют. Личность гражданина устанавливают сотрудники правоохранительных органов в порядке, установленном законодательством", - сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что ДИТ имеет все необходимые правовые основания для приема-передачи, хранения и обработки видеоинформации, осуществляет указанную деятельность в рамках своих полномочий исключительно в целях обеспечения безопасности горожан и удобства повседневной жизни. На сегодняшний день к системе видеоаналитики, которая заработала в 2017 году, подключены 105 тыс. видеопотоков с камер городской системы видеонаблюдения.

Ранее Попова подавала аналогичный иск в Савеловский суд, который его отклонил, встав на сторону московской мэрии. Тогда представитель ДИТ в суде заявила, что технология распознавания лиц не нарушает прав граждан, не является запрещенной и направлена на повышение безопасности. Согласно позиции правительства Москвы, съемка камерами осуществляется в общественных местах, что соответствует нормам закона, и публичный доступ к информации, собранной камерами, отсутствует - его имеют только сотрудники правоохранительных органов, суды и адвокаты.