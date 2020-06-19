Карты "Тройка" к 15-летию "Аэроэкспресса" появились в билетных автоматах московского метро

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Карты "Тройка" из ограниченной серии, посвященной 15-летию компании "Аэроэкспресс", появились в билетных автоматах Московского метрополитена. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы столичной подземки.

"Московский метрополитен регулярно выпускает коллекционные карты "Тройка", посвященные, в том числе, важным датам. Несомненно, одним из таких событий является юбилей компании "Аэроэкспресс", которая с 2005 года быстро и надежно доставляет пассажиров до основных аэропортов столицы. Уверены, что новые "Тройки" придутся по душе москвичам, которым "Аэроэкспресс" регулярно помогает успевать на авиарейсы", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

Лимитированные карты "Тройка" оформлены в фирменных цветах "Аэроэкспресс" с юбилейным слоганом на лицевой стороне. Тираж тематических карт составил 10 тыс. экземпляров. Карты можно приобрести в автоматах по продаже билетов на станциях метро, расположенных в пределах Кольцевой линии.

Как отметила генеральный директор "Аэроэкспресс" Алина Бисембаева, чьи слова также приводятся в материале, 15-й день рождения компании выпал на сложный год, и это стало лишь дополнительным стимулом не останавливаться на достигнутом, оперативно реагировать на новые вызовы и продолжать развитие сервиса.

"В новых условиях безопасность и доступная цена - базовый запрос потребителей и наш безусловный приоритет. Именно поэтому мы разработали новую тарифную стратегию и с 15 июня ввели единый тариф "Стандарт" стоимостью 300 рублей, чтобы сделать поездку в аэропорт еще более доступной для всех сегментов пассажиров, а тарифы предельно простыми и понятыми. Сегодня "Аэроэкспресс" - это действительно самый надежный способ добраться в аэропорты столицы без опозданий, с комфортом, безопасностью и по доступной цене", - сказала Бисембаева.