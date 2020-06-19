Росздравнадзор выдал 22 лицензии на медицинскую деятельность в Московском регионе

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области разрешил медицинскую деятельность 22 организациям с начала года. При этом 17 организациям в выдаче разрешения отказано, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства.

"С начала года в территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области поступило 50 заявлений на лицензирование медицинской деятельности: 33 заявления были поданы организациями, зарегистрированными на территории Москвы, из Московской области поступило 17 заявлений. Территориальным органом выдано 22 лицензии на осуществление медицинской деятельности по различным профилям: 19 лицензий выдано столичным медицинским организациям, три - организациям, зарегистрированным на территории Московской области", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что восьми московским и девяти областным организациям комплекты документов, необходимые для получения лицензии, возвращены на доработку. "Отказ в переоформлении лицензии получили две организации Московской области ввиду их несоответствия лицензионным требованиям и предоставления в территориальный орган ложных сведений", - уточнили в пресс-службе.