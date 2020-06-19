В московских COVID-стационарах работали более 2,3 тыс. медиков из 25 городов России

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 2,3 тыс. медиков из 25 городов России работали в перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19 клиниках Москвы. В их числе около 700 врачей, более 1,2 тыс. медсестер и около 400 сотрудников младшего медицинского персонала, сообщается в пятницу на информационном портале мэрии.

"В перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19 стационарах столицы работали более 2,3 тыс. медиков из разных городов России. Наибольшее количество медицинских специалистов приехали из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодарского края, Астрахани и Московской области. Врачи и медсестры из 25 городов России работали в 27 городских стационарах. Среди них Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское", ГКБ №24 и ГКБ №67 им. Ворохобова, ГКБ №15 им. Филатова, а также городская клиническая больница им. Юдина", - говорится в сообщении.

Для медиков из регионов были организованы места проживания в 40 московских гостиницах, трансфер к месту работы и питание. Все расходы оплачивались за счет средств городского бюджета. В Москве была организована горячая линия по взаимодействию с кандидатами из регионов - за время ее работы было принято более 10 тыс. обращений.

В Москве постепенно снижается количество госпитализаций и новых случаев заболевания. Тем не менее, в стационарах, где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией, продолжают работать более тысячи медицинских специалистов из регионов.

Кроме того, столичные мультидисциплинарные медицинские бригады продолжают работать в Дагестане, Северной Осетии, Забайкальском и Камчатском краях, Ингушетии, а также в Пскове и Владимире. Помощь коллегам из регионов в общей сложности оказывают около 100 московских медиков, которым удалось осмотреть примерно 3 тыс. пациентов в более чем 40 местных больницах. Для помощи в регионы доставили 18,5 млн медицинских масок, 750 тыс. респираторов, 700 тыс. защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора, 40 тыс. пар многоразовых очков, 325 тыс. экспресс-тестов на коронавирус и другое медицинское оборудование. Кроме того, было направлено более 280 тыс. упаковок медикаментов.