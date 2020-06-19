Импортозамещающий завод автоэлектроники построят в ОЭЗ Москвы в 2022 году

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Компания "Ди Вай Технолоджис" построит на площадке Алабушево столичной особой экономической зоны "Технополис Москва" импортозамещающее производство автомобильной электроники. Инвестиции в предприятие превысят 200 млн рублей, строительство начнется в конце года, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Новое производство обеспечит автомобильной электроникой массовый сегмент рынка - производителей автомобилей, телекоммуникационные компании, крупных операторов автомобильных парков. Общий объем инвестиций в этот проект составит свыше 200 млн рублей, на полную мощность предприятие планирует выйти к 2023 году. На новом заводе компания создаст более 60 новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Уточняется, что новый завод будет выпускать мультимедийные устройства и видеорегистраторы для широкого модельного ряда автомобилей. Его площадь составит порядка 2,1 тыс. кв. м, ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2022 года.

"Завод ООО "Ди Вай Технолоджис" будет выполнять полный комплекс работ - от производства печатных плат на собственной современной SMT-линии до сборки, тестирования и упаковки готовых изделий в полном соответствии с требованиями отраслевых стандартов", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.