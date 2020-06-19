Число случаев заражения коронавирусом в Москве за неделю выросло на 4,4%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в столице за неделю увеличилось на 4,4%, за месяц прирост сократился в четыре раза. Об этом сообщили в пятницу журналистам в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В столице подтверждено 1 136 новых случаев коронавируса. Это в два раза меньше числа выздоровевших за сутки - их в Москве 2 003. Прирост новых случаев коронавируса за неделю составляет 4,4%. За месяц прирост сократился в четыре раза - за неделю с 8 по 15 мая он составил 36 942, а за неделю с 12 по 19 июня - всего 8 986", - сказали в штабе.

Уточняется, что 41,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,3% - от 46 до 65 лет, 9,7% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% - старше 80 лет. Также 7,6% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, однако с середины мая власти стали смягчать ограничения, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, объекты сферы услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня в столице сняли ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки, можно ходить на спортивные мероприятия. Также заработали летние веранды кафе, а с 23 июня готовятся возобновить работу стационарные заведения общепита.

Также с 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.

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