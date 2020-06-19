Комплекс для производства ветеринарных препаратов построят на юго-западе Москвы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала проект ветеринарно-фармацевтического комплекса в столичном районе Черемушки. Его площадь составит порядка 4 тыс. кв. м, рассказал в пятницу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Корпус планируют построить по адресу: Научный проезд, рядом с вл. 6.

"Внешний облик предприятия для ветеринарно-фармацевтического производства обусловлен его функциональным назначением. Для облицовки фасадов выбраны темные цвета, на центральном разместится объемный рисунок в виде химической формулы. Детали выполнят из керамических плит в форме шестигранников", - рассказал Кузнецов.

Он добавил, что ранее проект согласовала Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Поскольку участок застройки находится в промзоне, помимо строительства производственного здания, в порядок приведут и прилегающую территорию: сделают проезды для машин, пешеходные дорожки, высадят кустарники, при этом уже растущие деревья сохранят. Кроме того, для сотрудников предприятия сделают зоны отдыха с лавочками, а также площадку для курения. Отдельным проектом разрабатывается система освещения территории - для каждой функциональной зоны предусмотрены разные режимы подсветки", - заключил главный архитектор.