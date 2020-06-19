График движения поездов Белорусского направления и МЦД-1 изменится 20-21 и 27-28 июня

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Изменения в графике движения поездов МЦД-1 и Белорусского направления произойдут 20-21 июня (с 5:00 до 1:20), а также 27-28 июня (с 5:00 до 1:40). Об этом сообщается в пятницу на портале Центральной ППК.

"Меняется расписание поездов МЦД-1 и Белорусского направления 20-21 июня (с 5:00 до 1:20) и 27-28 июня (с 5:00 до 1:40). С 20 на 21 июня поезда в сторону Москвы проследуют без остановок на станциях Беговая, Тестовская, Сетунь, Баковка, у некоторых будет скорректирован график, а часть из них проследует с увеличенным интервалом. Для удобства пассажиров будут запущены компенсационные автобусы по маршрутам: Голицыно - Кубинка, Голицыно - Можайск, Дорохово - Можайск, Бородино - Кубинка, Звенигород - Голицыно, Кунцевская - Усово", - говорится в сообщении.

Также с 27 по 28 июня поезда в сторону области проследуют без остановок на станциях Баковка, Немчиновка, Сетунь, Тестовская, Беговая, Кунцевская, часть составов проследует с увеличенным интервалом. Для удобства пассажиров будут запущены компенсационные автобусы, их расписание будет опубликовано дополнительно.

Компания отмечает, что ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте ЦППК, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".