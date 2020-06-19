Выставка "Медики в годы Великой Отечественной войны" откроется в Историческом музее 1 июля

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Выставка "Медики в годы Великой Отечественной войны", посвященная подвигу медицинских работников, пройдет для широкой публики в Историческом музее с 1 июля по 30 августа. До этого можно посетить экспозицию по предварительной записи, сообщил на торжественной церемонии открытия в пятницу спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель оргкомитета по подготовке и проведению празднования 150-летия основания ГИМ Сергей Иванов.

"Символично, что накануне Дня медика и накануне Парада Победы мы открываем <...> не побоюсь этого слова, уникальную выставку, посвященную военным врачам в годы Великой Отечественной войны. <...> Мы знаем о подвиге Советской армии хорошо, нашего героического советского народа, а вот деятельность военных врачей, санинструкторов, военных сестричек - она, конечно, освещена была в целом, но <...> таких выставок никогда в истории нашей страны не было. Кстати, сейчас музей уже частично открыт - по предварительной записи небольшие группы до пяти человек хоть завтра могут познакомиться с экспонатами этой выставки, а с 1 июля мы ждем всех", - сказал Иванов.

Он напомнил важный факт, подтверждающий бесценный вклад медиков в Победу - 70% раненых солдат и офицеров были возвращены благодаря медиками в строй. По его словам, Исторический музей подготовил прекрасную экспозицию, где представлены предметы из медицинских музеев и частных собраний. Большинство экспонатов демонстрируется впервые. Посетители увидят фронтовую графику, живопись, фотографии, плакаты, документальные материалы, предметы госпитальной посуды.

Директор Исторического музея Алексей Левыкин отметил, что вход для медицинских работников на выставку будет бесплатным. "Когда год назад мы задумались над тем, чтобы создать выставку о военных медиках, мы не думали, что она станет такой актуальной в этом году, потому что медики в эти тяжелые дни борьбы с пандемией, наверное, повторили подвиг своих отцов и дедов и продолжают повторять, отдавая свои жизни за здоровье и за благо людей", - отметил Левыкин.

Среди участников выставки - Коломенская городская общественная организация поисковый отряд "Суворов", предоставившая коллекцию хирурга Николая Митропольского - пули и осколки снарядов, извлеченные из ран бойцов. Особое место в экспозиции занимают экспонаты из Тамбовского областного краеведческого музея: мемориальные предметы и документы выдающегося епископа-хирурга - святителя Луки (профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого), святого, почитаемого ныне во многих православных странах.

Чтобы представить разные этапы эвакуации и лечения раненых, на выставке показаны комплекс графики 1941-42 годов, посвященный известному госпиталю "СЭГ 290", материалы о системе эвакуации раненых военно-санитарными поездами, редкие архивные документы и фотографии, часть из которых еще совсем недавно хранилась под грифом "секретно".