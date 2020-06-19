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Аномальное количество осадков выпало в Москве с начала июня

С начала месяца в столице выпало около 130 мм осадков при месячной норме 75 мм
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Порядка 130 мм осадков выпало в Москве с начала июня, что почти в два раза больше месячной нормы. Уже установлены два рекорда по количеству осадков в столице за текущий месяц, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Росгидромета.

"18 июня в Москве на станции ВДНХ зафиксирован новый рекорд: за 12 часов выпало 41,4 мм осадков. Это значит, что побит предыдущий рекорд 1928 года с количеством осадков 27,4 мм. <...> С начала июня в Москве выпало около 130 мм осадков при месячной норме 75 мм", - говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд по количеству осадков был зафиксирован в столице 13 июня.

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