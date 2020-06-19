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МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве в ближайшее время

Порывы ветра могут достигать 18 м/с
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Гроза с градом и сильным ветром ожидается в Москве в ближайшие часы, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с ближайшего времени до 22:00 мск 19 июня местами в Москве ожидаются гроза, дождь, местами сильный, град, при грозе усиление ветра до 18 м/с", - сказали в ведомстве.

Ранее аналогичное предупреждение было выпущено для Подмосковья на субботу.

В МЧС посоветовали в непогоду по возможности не выходить из дома. Находясь на улице, не прятаться под одиночными деревьями, не купаться и не ловить рыбу, а также не ездить на велосипеде.

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