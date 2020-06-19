Росгидромет предупредил москвичей о неблагоприятных и опасных погодных явлениях в субботу

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Гроза, сильный дождь, град и ветер с порывами до 20 м/с прогнозируются в Москве в субботу. Не исключены подтопления низменных районов города, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Росгидромета.

"Двадцатого июня, в субботу, с прохождением активного холодного атмосферного фронта с северо-запада в период с 11:00 до 24:00 на территории Московского мегаполиса ожидается комплекс неблагоприятных и опасных погодных явлений: гроза, сильный дождь (количество осадков 10-15 мм), местами очень сильный дождь (количество осадков 20-30 мм), в отдельных районах град, при грозе порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможно подтопление низменных районов города. Температура в Москве в этот день составит 26-28 градусов тепла, по области - 24-29 градусов.