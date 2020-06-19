Жители Москвы смогут получить услуги в 105 центрах "Мои Документы" без записи

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Получение государственных услуг будет доступно в 105 офисах "Мои Документы" в Москве без предварительной записи. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Благодаря стабилизации ситуации с распространением коронавируса по решению мэра Москвы получить услуги в 105 офисах "Мои Документы" можно в стандартном режиме - без предварительной записи. Помимо ранее открытых 88 офисов, к работе возвращаются еще 17 центров, включая Дворец госуслуг на ВДНХ. При этом санитарно-эпидемиологические требования - ношение масок и перчаток, обязательная социальная дистанция при посещении центров госуслуг сохраняются. Вход заявителей в центры будет осуществляться по мере освобождения окон приема. Это необходимо для предотвращения массового скопления людей и безопасного пребывания сотрудников и посетителей в центре", - сказала Ракова.

Сотрудники ГИБДД, предоставляющие услуги на территории флагманских офисов, ведут прием по предварительной записи на порталах mos.ru и gosuslugi.ru. К ним можно обратиться за услугой регистрации транспортного средства, оформления и переоформления водительского удостоверения как национального, так и международного образца в день обращения. Предварительная запись необходима также для оформления биометрического загранпаспорта. Записаться можно на портале mos.ru.

Заммэра отметила, что в 35 центрах госуслуг специалисты Центра занятости населения оказывают содействие жителям в поиске работы и получении статуса безработного, а работодателям - в подборе необходимых сотрудников на основании онлайн-заявок. Жителям города, которые ожидают приема на улице, рекомендуется соблюдать социальную дистанцию. Масочно-перчаточный режим и меры профилактики распространения вируса сохраняются. В центрах продолжается термометрия на входе, заявители с повышенной температурой не допускаются в центры. Сотрудники обеспечены масками, перчатками, дезинфицирующими салфетками.

"Для безопасности жителей центры "Мои Документы" оборудованы защитными стеклами-экранами в окнах приема, дозаторами с кожным антисептиком, рециркуляторами воздуха, нанесена разметка социальной дистанции. Помещения офисов дезинфицируются в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - добавила Ракова.