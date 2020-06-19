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"Дачные" пробки ожидаются на вылетных магистралях из Москвы в пятницу с 15:00

Водителям рекомендуют выезжать за город до 15:00 или после 21:00

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Затруднения на столичных дорогах ожидаются в пятницу с 15:00 из-за непогоды и увеличения числа дачников. Об этом сообщается в пятницу в официальном Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Сегодня час пик начнется около 15:00, и на вылетных как обычно появятся "дачные" пробки. Не внушает оптимизма и прогноз погоды: до конца дня грозы и сильный ветер", - говорится в публикации.

Водителям рекомендуют выезжать за город до 15:00 или уже после 21:00. Автомобилистов также просят быть осторожными.

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