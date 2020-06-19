Конкурс среди художников, иллюстраторов и графиков проведут в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Московский продюсерский центр при столичном департаменте культуры и Цифровое деловое пространство начали прием заявок на конкурс Open call. В нем смогут поучаствовать художники, иллюстраторы и графики, сообщили в пятницу в пресс-службе Моспродюсера.

"Художники, иллюстраторы и графики со всей России смогут поучаствовать в нашем новом конкурсе Open call. Что объединяет стартап и искусство? Все просто: создание любого бизнеса - это творчество, озарение, вдохновение и, безусловно, уникальность результата. Именно поэтому современным художникам предлагают рассказать своим языком, в свободной авторской манере, почему стартап - это не просто бизнес, а искусство", - говорится в сообщении.

Заявки можно подать на официальном сайте конкурса до 25 июня. Согласно правилам, каждый автор вправе прислать до трех работ.

"Для победителей мы подготовили очень интересные призы. В том числе онлайн-выставку на Садовом кольце. Картина с указанием автора будет транслироваться каждый час в течение 23 дней на одном из самых больших светодиодных уличных экранов, расположенных на здании ЦДЛ со стороны Садового кольца", - говорится в сообщении.

Также по итогам конкурса будет организована офлайн-выставка в саду Эрмитаж. "Семь лучших работ войдут в стендовую выставку парка Сад Эрмитаж. С рассказом о победителях и концепции работ. Выставка продлится с 9 по 31 июля", - говорится в сообщении.