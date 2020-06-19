МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Государственный Исторический музей будет работать без выходных и продлит часы работы главного здания и Музея Отечественной войны 1812 года, чтобы посетители могли не спеша осмотреть экспозиции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея в пятницу.

"Исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года и выставки будут работать без выходных с 10:00 до 21:00. Территория Покровского собора будет открыта ежедневно с 9:00 до 19:00 с 25 июня, а сам собор начнет принимать первых посетителей с 1 июля по сеансам с 10:00 до 19:00", - рассказали в пресс-службе. Палаты Бояр Романовых также будут открыты ежедневно, без выходных с 10:00 до 19:00.

Ранее на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате директор музея Алексей Левыкин сообщил, что часы работы главного здания и Музея Отечественной войны 1812 года продлены, чтобы дать посетителям возможность спокойно планировать визит и осматривать экспозиции без спешки. Исторический музей, который был закрыт с середины марта из-за ситуации с коронавирусом, откроется 1 июля. Администрацией музея принято решение продлить сроки работы выставки "Фаберже и придворные ювелиры" - экспозиция, посвященная мастерству русских ювелиров, будет открыта для посетителей до 30 октября 2020 года.

В первый день работы музея посетители смогут побывать и на новой выставке "Медики в годы Великой Отечественной войны". Вход для медицинских работников на нее будет бесплатным. В музее отметили, что большинство экспонатов демонстрируется впервые. Посетители увидят фронтовую графику, живопись, фотографии, плакаты, документальные материалы, предметы госпитальной посуды. Среди участников выставки - Коломенская городская общественная организация поисковый отряд "Суворов", предоставившая коллекцию хирурга Николая Митропольского - пули и осколки снарядов, извлеченные из ран бойцов.

Особое место в экспозиции занимают экспонаты из Тамбовского областного краеведческого музея: мемориальные предметы и документы выдающегося епископа-хирурга - святителя Луки (профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого), святого, почитаемого ныне во многих православных странах. Чтобы представить разные этапы эвакуации и лечения раненых, на выставке показаны комплекс графики 1941-42 годов, посвященный известному госпиталю "СЭГ 290", материалы о системе эвакуации раненых военно-санитарными поездами, редкие архивные документы и фотографии, часть из которых еще совсем недавно хранилась под грифом "секретно".