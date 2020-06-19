Станции метро в центре Москвы закроют на выход из-за генеральной репетиции парада 20 июня

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Шесть станций метрополитена в центре Москвы будут работать только на вход и пересадку пассажиров в субботу с 05:30 мск до окончания генеральной репетиции парада на Красной площади. Об этом сообщается в пятницу в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Двадцатого июня с 05:30 и до окончания генеральной репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров. На время построения колонн техники и ее прохождения по Тверской возможны ситуативные ограничения выхода со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы, "Китай-город" в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда", - говорится в публикации.

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется 24 июня в 10:00 мск. В этом году в параде также примут участие представители 13 иностранных делегаций.

Всего в военных парадах по всей стране будут задействованы более 64 тыс. военнослужащих, 2,4 тыс. единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.