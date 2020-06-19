Собянин сообщил, что в Москве на месяц вперед забронированы места на летних верандах кафе

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Места на летних верандах кафе и ресторанов в центре Москвы забронированы на месяц вперед, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу в эфире телеканала "Россия-1".

"Я думал, что этот процесс растянется минимум на месяц [открытие кафе и веранд]. Но мы все равно должны побаиваться - ситуация еще относительно тревожная. То, что происходит - значительно выше всех ожиданий рестораторов. В центре города летние веранды забронированы на месяц и больше", - сказал Собянин, напомнив, что посетителям не стоит забывать о мерах безопасности.