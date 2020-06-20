Московские полицейские рассказали, как не стать жертвой фальшивомонетчиков

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московская полиция рекомендует не разменивать деньги незнакомцам, проверять их подлинность в банке или через банкомат во время совершения покупок, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве в ответ на соответствующий запрос.

"Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, москвичам следует не разменивать купюры незнакомым лицам, а при совершении сделок купли-продажи наличными средствами лучше проверить получаемую наличность в банке или через банкомат", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что если есть стопроцентная уверенность в том, что купюра поддельная, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы с заявлением. В нем следует указать, где и при каких обстоятельствах была получена фальшивка. "При этом поддельную купюру нужно передать сотруднику правоохранительных органов по соответствующему акту", - подчеркнули в полиции.

Вместе с тем в ГУ МВД напомнили об отличительных признаках защиты денежных знаков. К ним относится наличие водяных знаков в виде портретов лиц, которые изображены на данных купюрах. Они должны быть дополнены светлым водяным знаком, соответствующим номиналу купюры. Кроме того, показательным признаком того, что деньги не являются фальшивкой, выступает строка с микротекстом, обозначающим цифровое выражение, соответствующее номиналу купюры, на декоративной ленте, расположенной в верхней и нижней частях купюры, а также присутствие различных изображений, отдельных мелких графических элементов.

"При наклоне банкноты яркая блестящая горизонтальная полоса, видимая под прямым углом зрения, в середине герба на купюрах номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей перемещается вверх и вниз", - отмечают в пресс-службе.

Ранее в главке столичной полиции в ответ на запрос ТАСС сообщили, что в Москве с начала года на 13% выросло количество фальшивых пятитысячных купюр. Всего в столице за это время изъято 8,6 тыс. поддельных денежных купюр как в рублях, так и в валюте.