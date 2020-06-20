Генеральная репетиция парада Победы началась на Красной площади

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Более 14 тыс. военнослужащих, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов приступили к генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.

В составе пешей колонны по Красной Площади пройдут более 40 парадных расчетов, состоящих из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей Вооруженных сил, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов, а также юнармейцев и военнослужащих других силовых ведомств.

Противоэпидемические меры

В этом году в связи с пандемией коронавируса предприняты исчерпывающие меры для безопасности военнослужащих. К участию в репетициях и параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу и без признаков инфекционных заболеваний. Кроме того, парадные расчеты тренируются в перчатках и масках.

Состояние участников постоянно контролируется военными медиками, ежедневно проводятся тесты на коронавирус.

Военнослужащие войск РХБЗ проводят регулярную дезинфекцию парадной техники, мест ее хранения, мест проживания участников парада, площадки где проходят тренировки и все задействованные транспортные средства.