Ректор МГИМО сообщил об оптимизации штата сотрудников в вузе

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московский государственный институт (университет) международных отношений (МГИМО) планирует провести оптимизацию штата сотрудников, сообщил в субботу ректор университета Анатолий Торкунов в эфире телевизионной гуманитарной олимпиады школьников "Умники и умницы".

"Что касается сокращения штата, то будет оптимизация, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Пугаться, мне кажется, не стоит".

Торкунов подчеркнул, что учебный год в университете начнется с 1 сентября. "Важно провести полноценный набор в этом году, провести полноценный набор в этом году иностранных студентов. Я думаю, что мы справимся с непростой ситуацией, и все-таки я рассчитываю, что у нас не будет сокращения набора российских студентов. Я уверен, что не будет", - добавил он.

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам с 16 марта организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики распространения коронавируса, соответствующий приказ был подписан министром Валерием Фальковым. 29 мая Минобрнауки поручило вузам и научным организациям снимать ограничения из-за коронавируса в зависимости от ситуации в регионе, где они находятся. Вузам предписано обеспечить дистанционный формат сдачи сессий и госэкзаменов, а приемную кампанию провести с соблюдением мер по профилактике коронавируса.