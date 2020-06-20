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Движение осложнено на Варшавском шоссе в Москве из-за подтопления

Проезжую часть подтопило в районе пересечения с Дорожной улицей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Проезжую часть на Варшавском шоссе в Москве подтопило, движение осуществляется только по левым рядам в обоих направлениях. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения.

"На Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей подтопило проезжую часть. Движение осуществляется по левым рядам в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют объезжать участок и заранее выбирать маршрут поездки.

Кроме того, на улице Подольских Курсантов в районе д. 26 и в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции "Бирюлево-товарная" из-за подтопления перекрыто движение в обоих направлениях.

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