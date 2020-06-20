В Москве устранили все крупные подтопления на дорогах

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Крупные подтопления на столичных дорогах, образовавшиеся после дождя, устранены. Об этом сообщается в субботу в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Все крупные подтопления, влияющие на дорожное движение, устранены, но будьте аккуратны, если собираетесь в дорогу. Экстренное предупреждение о дожде действует до конца дня", - значится в публикации.

Подтопления проезжей части были зафиксировны на Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей; на улице Подольских Курсантов в районе дома 26 и в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции "Бирюлево-товарная"; в районе Востряковского проезда, проспекта Вернадского, вл.76; на улицах Покрышкина, Никулинской, проектируемом проезде №2309, в Колпачном переулке и на Мичуринском проспекте.