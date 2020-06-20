Упавшие деревья на Большой Черемушкинской улице повредили трамвайную контактную сеть

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Трамваи А и №26 задерживаются из-за падения деревьев на контактную сеть на Большой Черемушкинской улице. Об этом сообщается в субботу в официальном Twitter-аккаунте ГУП "Мосгортранс".

"Плохая погода повлияла на деревья - на Большой Черемушкинской улице одно из них повредило контактную сеть. Задерживаются трамваи № А и 26. Маршруты временно изменены, вместо трамваев работают автобусы. Будьте внимательны", - говорится в публикации.

Там уточняется, что из-за сильного дождя и скоплений воды на некоторых улицах может быть затруднено движение наземного транспорта.