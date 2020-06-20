"По данным на 18:00 мск, из-за сильного ветра упали 10 деревьев, во время грозы в парке "Коломенское" от удара молнии пострадали два человека, их состояние оценивается как удовлетворительное", - сказал Бирюков.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. В Москве выпало около 70% месячной нормы осадков, повалено десять деревьев, от удара молнии пострадали два человека. Об этом сообщил в субботу заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в городе также зафиксировано несколько локальных подтоплений. "Из-за сильного ливня в короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в отдельных районах, особенно на юге, - до 70% от месячной нормы. Кроме того, сильный ветер повалил деревья, их листва и ветки попали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды, это и стало причиной возникновения подтоплений", - пояснил заммэра.

Он отметил, что в эти районы незамедлительно прибыли аварийные бригады, которые откачали воду с помощью специального оборудования, демонтировали решетки с водоприемных колодцев, которые осуществляют пропуск воды. Все подтопления были оперативно ликвидированы.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что синоптики заранее предупреждали о непогоде в столичном регионе, поэтому все городские службы были переведены в режим повышенной готовности, а горожанам разослали смс-сообщения с оповещением.

"Согласно прогнозам, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в столице до конца дня, поэтому жителям следует быть внимательнее на улице, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от ливня и грозы под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - подчеркнул заммэра. Он отметил, что аварийные бригады по-прежнему находятся в режиме повышенной готовности. Они готовы оперативно выехать на место ЧП.