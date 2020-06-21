В Гидрометцентре рассказали, когда погода в Москве придет в норму

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Погода придет в норму в Москве в воскресенье. "Нормальная погода" с температурой днем в диапазоне 20-24 градуса сохранится в столице в ближайшие три дня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Та температура, которая будет, например, в воскресенье, понедельник - это та <...>, которая соответствует многолетним значениям. Ночью от 10 до 15 градусов, а днем - 20-22 градуса", - сказал он.

По словам Вильфанда, после волны тепла в Москве температура придет в норму. Небольшое повышение ожидается в среду, 24 июня.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье днем в столице ожидается - 20-22 градуса тепла, в понедельник и вторник - 22-24 градуса тепла, в среду - 23-28 градусов тепла, в четверг - 21-26 градусов тепла, в пятницу - 26-31 градус тепла.