Облачная погода и небольшие дожди ожидаются в день парада Победы в Москве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Повышенное атмосферное давление, северный ветер, облачное с прояснениями небо, местами небольшие дожди и температура в диапазоне 23-28 градусов тепла прогнозируются в Москве в день парада Победы, 24 июня. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Пока что прогностическое видение такое: фон давления повышенный, ветер северный до 8 м/с, облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Солнце будет выглядывать периодически", - сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, метеорологи будут ежедневно уточнять прогноз в день парада Победы. Температура в этот день ожидается в диапазоне 23-28 градусов тепла.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей.