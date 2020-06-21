Собянин заявил, что ресторанный бизнес в Москве после снятия ограничений заработал на 65%

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Власти Москвы оценили, что ресторанный бизнес в столице работает на 65% от того уровня, который был до начала пандемии. Об этом заявил в воскресенье мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1" .

"Летние веранды, кафе - это уже неотъемлемая часть города и городской культуры. То что происходит, это ожидания выше, чем были у рестораторов. На сегодняшний день ресторанный бизнес по объему достиг 65% за последние дни от того, что было до пандемии", - сказал Собянин.

По мнению мэра, в ближайшие месяцы общепит в Москве практически полностью восстановится.

Все заведения общественного питания были закрыты в городе с 28 марта. Исключение делалось лишь для обслуживания навынос и с доставкой. С 16 июня власти разрешили открыть летние веранды, с 23 июня, как ожидается, заработают и стационарные заведения общепита.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, значительно улучшилась. Всего, по данным федерального штаба на 20 июня, в городе выявлено 212 978 случаев заражения, из них 1 057 за последние сутки. Выздоровели 135 543 человека, умерли 3 565. Число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 2 115 человек.