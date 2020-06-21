В Москве вылечились после коронавируса еще 1 007 пациентов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Врачи в Москве вылечили еще 1 007 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила в воскресенье журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 135 556", - сказала она.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования, напомнила Ракова. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.