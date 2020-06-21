В Москве впервые с 9 апреля выявили меньше тысячи заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Новые 968 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, это самый низкий показатель с 9 апреля. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Как столица выходит из режима ограничений

"Москва возвращается к обычному ритму жизни". Как столица выходит из режима ограничений

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Суточный рост в столице составил 0,46%. Днем ранее было выявлено 1 057 новых заразившихся в Москве.

Общее число заразившихся в столице достигло 213 946 человек, при этом в настоящее время продолжают лечение 74 793.

За сутки выписаны 1 007 пациентов, всего выздоровели 135 556 человек. За предыдущий день в столице было зарегистрировано 32 летальных исхода, всего умерли 3 597 человек.