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В Москве ливнем затопило 33 участка дорог и два подземных перехода

По данным экстренных служб города, все последствия непогоды уже ликвидировали

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ливень, обрушившийся на Москву в субботу, затопил 33 участка автодорог и два подземных перехода. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.

"В результате проливного дождя с градом и порывистым ветром до 15 м/с произошли подтопления 33 участков автомобильных дорог и двух подземных пешеходных переходов", - сказал собеседник агентства.

"Все последствия непогоды ликвидированы. Объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме", - уточнили в экстренных службах.

Собеседник агентства отметил, что в воскресенье в Москве неблагоприятные метеоявления не прогнозируются, осадки не превысят 5 мм за 24 часа, порывы ветра могут достигать 10 м/с.

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