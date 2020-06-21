В Москве ливнем затопило 33 участка дорог и два подземных перехода

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ливень, обрушившийся на Москву в субботу, затопил 33 участка автодорог и два подземных перехода. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.

"В результате проливного дождя с градом и порывистым ветром до 15 м/с произошли подтопления 33 участков автомобильных дорог и двух подземных пешеходных переходов", - сказал собеседник агентства.

"Все последствия непогоды ликвидированы. Объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме", - уточнили в экстренных службах.

Собеседник агентства отметил, что в воскресенье в Москве неблагоприятные метеоявления не прогнозируются, осадки не превысят 5 мм за 24 часа, порывы ветра могут достигать 10 м/с.