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В Москве мужчина заступился за незнакомку у магазина и получил удар ножом

Драка произошла на улице Чертановской

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мужчин заступился за незнакомую девушку в ходе драки у магазина на юге Москвы и получил удар ножом. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, 21 июня 2020 года вблизи одного из магазинов, расположенных по улице Чертановской в городе Москве, между группой мужчин произошла драка, в ходе которой одному из участников были причинены ножевые ранения. Со слов очевидцев, мужчина, которому нанесли ножевые ранения, перед началом драки заступился за незнакомую девушку", - сказала Иванова.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следствие устанавливает участников драки.

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