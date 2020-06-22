Облачная погода без осадков и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве 22 июня

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидают москвичей в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит от 22 до 24 градусов тепла, осадков не прогнозируется. В ночь на вторник температура может опуститься до плюс 11 градусов.

Ожидается ветер восточного направления со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от 20 до 25 градусов тепла, ночью возможно похолодание до плюс 8 градусов.