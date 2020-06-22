Около 10 тыс. салютных залпов выпустят в небо Москвы вечером 24 июня

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Около 10 тыс. салютных выстрелов завершат празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня в Москве. Об этом сообщили ТАСС в Западном военном округе.

Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на более поздний срок в связи с пандемией. Президент России Владимир Путин 26 мая объявил, что парад Победы на Красной площади пройдет 24 июня. В ту же дату в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

По данным округа, салют начнется в 22:00 мск 24 июня. "В московское небо будет выпущено около 10 тыс. салютных выстрелов под 30 залпов из артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны", - сказали в пресс-службе округа.

Подготовка к салюту

Как рассказал ТАСС командир салютного дивизиона Западного военного округа полковник Вячеслав Парадников, военнослужащие на салютных машинах разместят фотографии своих воевавших отцов и дедов. На командирской машине будет размещено два портрета - отца Ивана Парадникова и маршала Владимира Михалкина, имя которого носит полк.

В преддверии салюта командир дивизиона рассказал ТАСС, как военнослужащие готовятся к проведению этого воинского ритуала. "Один большой государственный салют - это порядка 70 тонн пиротехники", - подчеркнул командир.

По словам Парадникова, салютные установки для одного салюта заряжаются в течение трех-четырех дней - снаряды закладываются в стволы и соединяются между собой электрическими цепями.

На данный момент на вооружении дивизиона стоят 72 салютные установки и 18 артиллерийских орудий времен Великой Отечественной войны.

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