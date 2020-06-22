Парад судов по Москве-реке проведут 23 июня

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Организованный парад судов в Москве 23 июня пройдет по Москве-реке. Понаблюдать за шествием горожане смогут с набережных и мостов, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Двадцать третьего июня на Москве-реке пройдет организованный парад судов, который начнется в 10:00 от Новоспасского моста и окончится около полудня у Андреевского пешеходного моста. В параде примут участие около 40 различных судов. Традиционно будет представлено все многообразие столичного речного флота - от теплоходов "Москвич", созданных в 1950-е годы, до современных яхт флотилии "Рэдиссон Ройал", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что колонна пройдет мимо главных достопримечательностей столицы, в числе которых Кремль, храм Христа Спасителя, парк "Зарядье", Парк Горького, памятник Петру I, здание МГУ, стадион "Лужники" и многое другое.

"В этом году шествие также будет сопровождать оркестр. Посмотреть парад на Москве-реке можно будет с Дербеневской, Раушской, Фрунзенской набережных, а также со столичных мостов", - сообщили в ведомстве.

Организаторы мероприятия призвали горожан и гостей столицы во время мероприятия не забывать соблюдать социальную дистанцию, а также использовать маски и перчатки.