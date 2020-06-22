В Москве СК проверит данные о мужчине, посадившем за руль машины ребенка

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Следователи в Москве проверяют информацию о том, что мужчина посадил за руль машины ребенка. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве организовано проведение доследственной проверки по озвученным в СМИ фактам о возможном вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни", - сказала она. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором мужчина посадил ребенка за руль машины на проспекте Маршала Жукова в столице.