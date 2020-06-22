Онлайн-анкетирование для доноров создали в Москве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Онлайн-тест для людей, жалеющих стать донорами крови, запустили в столице. Заполнить анкету можно на сайте департамента здравоохранения, говорится в опубликованном в понедельник сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

"Анкета донора создана для удобства москвичей. Чтобы не тратить время на поездку в пункт сдачи крови, можно с телефона, компьютера или планшета пройти первичный тест на возможность стать донором. Для этого нужно зайти на сайт департамента здравоохранения и ответить на ряд вопросов о своем здоровье. В анкете также есть пункты о перенесенной коронавирусной инфекции для тех, кто желает стать донором плазмы с антителами к COVID-19", - приводятся в сообщении слова главного врача Центра крови имени О.К. Гаврилова Ольги Майоровой.

В анкете есть вопросы о временных или абсолютных противопоказаниях. К временным относятся удаление зуба в течение последних 10 дней, беременность и кормление грудью, татуировки и пирсинг, сделанные меньше шести месяцев назад, и другие. К абсолютным - онкология, ВИЧ-инфекция, туберкулез и другие заболевания.

После заполнения анкеты можно выбрать удобный пункт сдачи крови, почитать рекомендации, что делать до и после донации. Перед сдачей крови и ее компонентов врач проводит обследование и консультацию. Окончательное решение о допуске к процедуре принимает врач-трансфузиолог. Обязательное условие: донор должен быть старше 18 лет, а его вес - больше 50 кг.